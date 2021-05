Il decollo è avvenuto alle 16.35 secondo il nostro fuso orario, circa 50 minuti dopo è stata raggiunta l'altitudine di oltre 13 km. A quel punto è cominciata la sequenza più delicata, poiché il boeing modificato VMS Eve ha sganciato la navicella VSS Unity che ha acceso i motori a razzo per sfrecciare nello spazio suborbitale alla massima altezza di 89 km prima di cominciare pochi minuti dopo la fase di rientro sulla Terra. Il veicolo spaziale ha raggiunto Mach 3 (tre volte la velocità del suono)!!!I piloti CJ Sturckow e Dave Mackay hanno completato la sequenza d'atterraggio alle 17.45.

La navicella a pieno carico potrà traportare un massimo di 6 persone e consentirà molto presto di effettuare un viaggio fino a 100 km di altezza, sia a fini commerciali (piccoli payload) che turistici, durante il quale si potrà sperimentare la microgravità. Ma come vi abbiamo anticipato poco sopra non sarà un'esperienza di volo alla portata di tutti, non solo perché sarà necessaria una preparazione fisica per affrontare un viaggio a mach 3 (per la quale la società non ha fornito dettagli), ma soprattutto per i costi. Virgin Galactic ha già ricevuto oltre 600 prenotazioni e dunque la fila si sta allungando, ma i prezzi per ora non sono certo abbordabili. I primi biglietti sono stati pagati da 164.000 euro in su, a seconda del periodo di prenotazione.