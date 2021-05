Covid-19 e gli impatti socio-economici ed ambientali: hackathon NASA, ESA e JAXA

Quali (e quanti) sono gli effetti sociali, ambientali ed economici generati dalla pandemia? A questa domanda cercheranno di rispondere NASA, ESA e JAXA - le tre agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Giappone - tramite l'Earth Observation Dashboard Hackathon che si terrà dal 23 al 29 giugno 2021.

All'evento sono invitati sviluppatori, scienziati, costruttori, artisti, esperti di tecnologia e storyteller di tutto il mondo, chiamati a dare il loro contributo per identificare e quantificare l'impronta lasciata dalla crisi sanitaria tuttora in atto a livello globale. In particolare si cercherà di capire quali siano state (e sono ancora oggi) le conseguenze (negative, ma anche positive) dei lockdown - ad es., il blocco temporaneo dei processi di produzione, la riduzione del traffico - e della realizzazione e dismissione dei dispositivi di protezione individuali (tra tutti, le mascherine).

Le tre agenzie spaziali metteranno a disposizione dei gruppi di studio strumenti e dati estremamente preziosi, raccolti dallo spazio sin da quando lo scorso anno è stato istituito il pannello di controllo. Verranno trattati in particolare i temi sulla qualità dell'aria, dell'acqua, nonché le conseguenze della crisi sull'economia, sull'agricoltura e sulla società. Il miglior punto di vista per valutare gli impatti di breve e lungo periodo da condividere poi con i policy maker è quello esterno, che consideri la Terra nel suo complesso, e solamente realtà come NASA, ESA e JAXA possono garantire questa prospettiva privilegiata.