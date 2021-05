Blue Origin, l'asta per il primo biglietto di volo spaziale supera i 2 milioni di dollari

Il prossimo 20 luglio la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, inaugurerà il primo volo suborbitale con equipaggio a bordo della capsula RSS spinta dal razzo New Shepard. La conferma è arrivata lo scorso 5 maggio e in concomitanza anche la notizia che chiunque avrebbe potuto provare ad accaparrarsi un biglietto per salire a bordo della capsula, sarebbe bastato solamente vincere un'asta aperta sul sito ufficiale (in FONTE).

Non c'erano dubbi che le offerte avrebbero raggiunte cifre vertiginose, al di fuori della portata di (quasi) chiunque, e così è stato. La società ha utilizzato una procedura di offerta sigillata per la prima parte del concorso, ma ora sta rivelando l'importo dell'offerta migliore e da qui fino al 10 giugno tutte le più alte effettuate online saranno rese note.

Al momento hanno partecipato oltre 5.200 candidati da 136 paesi sparsi nel mondo, e nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati superati i 2,4 milioni di dollari (quasi 2 milioni di euro).

Ma tale cifra è destinata a salire ancora, poiché il 12 giugno si terrà un'asta finale online tra tutti partecipanti che si sono registrati e sono disposti a competere sborsando qualsiasi cifra. Il vincitore otterrà quindi l'ambito primo posto sul volo suborbitale del 20 luglio, mentre i restanti passeggeri saranno selezionati direttamente da Blue Origin. Anche voi ci avete provato? Beh...nulla è perduto... disponibilità economica permettendo!