Solar Orbiter cattura per caso un'espulsione di massa coronale

La breve e sgranata clip è stata quindi classificata come un felice incidente, poiché quando la missione era stata pianificata il team non si aspettava di essere in grado di registrare alcun dato durante questa fase.

La fugace ripresa è stata effettuata tramite lo strumento SoloHI (Solar Orbiter Heliospheric Imager), tuttavia si è trattata di una enorme casualità poiché non era nelle intenzioni dell'ESA ottenere questo risultato. La conferma della bontà della ripresa è arrivata anche da altre strumentazioni, come ad esempio dal rilevatore COR2 della sonda NASA STEREO-A, o dal Metis dell'ESA.

L'espulsione di massa coronale, o CME, è visibile per qualche fugace attimo nell'angolo in alto a destra mentre si allontana verso sinistra. Nel momento in cui l'eruzione ha raggiunto il veicolo spaziale, Solar Orbiter era appena passato dietro il Sole se guardiamo tutto da una prospettiva terrestre. Fenomeni simili sono stati osservati per decenni, tuttavia non siamo mai riusciti a catturare un'immagine ravvicinata e ad alta risoluzione, ed è proprio questo uno degli obiettivi del Solar Orbiter.

La sua missione principale sarà studiare il Sole da vicino, aiutando a comprendere quali siano le cause del vento solare e come questo influisca sulla Terra. Solar Orbiter si avvicinerà fino a circa 41 milioni di km dalla nostra stella, risultando seconda solo alla sonda Parker Solar Probe della NASA, progettata per arrivare a una distanza di soli 6 milioni di km. A tutti gli effetti, Solar Orbiter comincerà le sue indagini ufficiali a novembre, quando SoloHI e il resto degli strumenti saranno accesi in modalità scientifica.

Le espulsioni di massa coronale sono delle potenti esplosioni di plasma, le cui onde geomagnetiche attraversano tutto il sistema solare. Quelle più intense sono molto rare, ma mentre attraversano il nostro pianeta possono causare problemi nelle trasmissioni radio, interrompere il funzionamento dei satelliti e delle reti elettriche. Per fortuna la magnetosfera terrestre svolge egregiamente il suo compito di protezione, così il plasma dopo essersi scontrato con l'atmosfera scivola nelle regioni polari dando vita alle splendide aurore boreali.