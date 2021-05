Scrivere col pensiero! Quest'interfaccia neurale lo renderà possibile

Elon Musk ha stupito tutti con i primi risultati del suo sistema Neuralink (la scimmia che gioca a Pong con il pensiero l'avete vista?), ma non è l'unica realtà impegnata nello studio e nello sviluppo di impianti neurali. La possibilità di tradurre i pensieri in qualcosa di palpabile e reale è da sempre al centro delle fantasie dell'uomo, ma se un tempo tale approccio veniva considerato semplice fantascienza, ora la capacità di elaborazione dei moderni computer ha raggiunto una tale raffinatezza da aver dato i primi risultati positivi e reali.

Ma non dobbiamo pensare che l'obiettivo sia una semplice dimostrazione tecnologica fine a sé stessa, poichè riuscire a rendere fruibili simili tecnologie potrebbe davvero migliorare la vita di persone affette da diverse malattie neurologiche di varia natura, come le paralisi. Pensiamo ad esempio al compianto scienziato e premio Nobel, Stephen Hawking, e di come la sua capacità di comunicazione sarebbe stata migliore se tecnologie simili fossero già esistite quand'era ancora in vita.

Per fortuna si stanno facendo importanti progressi in questo campo scientifico e proprio di recente un nuovo esperimento di impianto neurale molto promettente è stato dettagliato in in una ricerca pubblicata sulla rivista Nature (in FONTE).

Un team di scienziati della Stanford University ha messo a punto un sistema di interfaccia neurale di tipo cervello - computer, nota anche come BCI, grazie alla quale è stato possibile tradurre i pensieri in testo visualizzabile su un display. Le prove di funzionamento sono state effettuate grazie a un volontario, un uomo di 65 anni paralizzato dalla vita in giù.

Quest'interfaccia si basa su una serie di elettrodi impiantati che sono in grado di registrare le onde cerebrali, mentre un algoritmo riesce in tempo reale a tradurre le lettere pensate in testo scritto. Una tecnologia incredibile soprattutto in relazione alle tempistiche, poiché questo sistema è riuscito interpretare e scrivere circa 40 caratteri in un minuto!

Un record per questo tipo di approccio e, secondo i ricercatori, davvero vicino alla velocità di digitazione manuale su smartphone di una persona mediamente di quella fascia d'età.

Secondo Krishna V. Shenoy, uno degli autori dello studio, questo è solamente il punto d'inizio di un'interfaccia BCI molto più complessa che un giorno potrebbe essere in grado di decodificare non solo la scrittura, ma anche la navigazione punta e clicca su PC e smartphone ed altre forme di interazione con il mondo esterno.

L'obiettivo è rendere questa interfaccia BCI accessibile prima o poi a tutti a livello commerciale e dunque continueremo a monitorarne gli sviluppi.