Ma gli strumenti più interessanti per le indagini scientifiche sono stati posizionati sul braccio robotico e sono quelli che consentiranno di scegliere i campioni più promettenti da preservare e sigillare all'interno dei contenitori trasportati dal rover, per un futuro ritorno sulla Terra con la missione Mars Sample Return.

In cima al braccio robotico trovano posto strumenti scientifici come Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) e Watson (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering). Il richiamo ai celebri personaggi nati dalla penna di Arthur Conan Doyle non è casuale, infatti, proprio come degli instancabili investigatori ci permetteranno di indagare sul passato del pianeta, analizzando la chimica delle rocce e del terreno marziano alla ricerca di antichi segni di vita.



Gli strumenti si basano su laser, spettrometri e telecamere in grado di effettuare analisi su piccola scala, alcuni tra questi sono abitualmente utilizzati anche sulla Terra nella indagini forensi in stile C.S.I.