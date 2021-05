Presto i deepfake potrebbero cambiare il doppiaggio dei film: ecco come

Ogni tecnologia ha sempre due facce: quella del progresso, e poi quella delle minacce connesse al progresso. I deepfake di facce ne hanno infinite, grazie all'intelligenza artificiale che è in grado di generarle, e molto ambigue: la possibilità di costruire dei video credibili in cui simulare personaggi di spicco che rilasciano dichiarazioni false è indubbiamente un pericolo aggiuntivo e concreto in un contesto informativo già invaso dalle fake news. Il progetto della startup Flawless, fondata dal regista Scott Mann (famoso per pellicole come Bus 657 e Final Score), è però uno dei potenziali volti buoni dei deepfake, dal momento che sta lavorando ad un modo per applicare la tecnologia al mondo del cinema, e in particolare per integrarla al processo di doppiaggio.

Far parlare un personaggio in tante lingue diverse è sempre stato uno dei limiti al realismo delle narrazioni cinematografiche, che devono scendere a compromessi anche nella scrittura talvolta, modificando i dialoghi pur conservandone il senso in modo da rendere più naturale l'abbinamento tra le due lingue in conflitto, ovvero quella del labiale dell'attore e la voce del doppiatore. Come mostrato nelle varie demo sul canale Vimeo della startup (lo trovate al link in FONTE), già ora i risultati sono piuttosto convincenti, anche se non perfetti: i movimenti della bocca risultano ancora un po' robotici, e ricordano un po' quelli che vediamo negli NPC dei videogiochi, in particolare di quelli che utilizzano proprio algoritmi dedicati per abbinare il labiale alle diverse lingue, come il recente Cyberpunk 2077.

Flawless sta sviluppando il suo sistema a partire da una tecnologia sviluppata da alcuni ricercatori del Max Placnk Institute, in Germania, che è stata messa a punto con una particolare attenzione nella conservazione "dello stile" del soggetto che parla. È sufficiente dare in pasto all'algoritmo alcuni minuti di girato che ritraggono l'attore da doppiare perché questo sviluppi un modello del volto basandosi sulla posizione delle labbra, della testa e sul movimento degli occhi. Il passaggio successivo è quello più complicato, e vede il programma modificare sulla base della voce del doppiatore la mimica facciale dell'attore, conservando ovviamente inalterati i restanti elementi dell'inquadratura. Secondo Mann Flawless consente il doppiaggio completo di una pellicola in circa 2 mesi e mezzo. Le tempistiche sono ancora piuttosto lunghe, quindi, e i risultati non perfetti: ma siamo solo all'inizio. In futuro, col perfezionamento della tecnologia, è plausibile immaginare che il doppiaggio possa veramente essere un campo di applicazione importantissimo per i deepfake.