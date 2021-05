SpaceX Cargo Dragon, prossimo invio di attrezzature sulla ISS il 3 giugno

SpaceX non ha solamente concluso una missione di andata e ritorno da record con la sua Crew Dragon Resilience e avviato una seconda con equipaggio a bordo della Endeavour, ma molto presto effettuerà un altro lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale con la versione da trasporto della medesima navicella, la Cargo Dragon.

A bordo di essa saranno trasportati materiali di vario genere, come forniture essenziali, attrezzature scientifiche e molto altro come vedremo meglio a breve, mentre gli scarti prodotti sulla ISS verranno caricati sulla medesima navicella per il viaggio di ritorno. Sarà la seconda missione per questa versione aggiornata della navicella Crew Dragon e prenderà il via il prossimo 3 giugno. Il lancio è previsto a bordo di un razzo Falcon 9 dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

All'interno della capsula Dragon ci saranno una serie di materiali di ricerca, inclusi diversi esperimenti scientifici a fini medici, botanici, e alcune tecnologie. Tra queste un nuovo dispositivo a ultrasuoni portatile e i primi due di sei nuovi array solari basati su un progetto testato nel laboratorio orbitante nel 2017, che gli astronauti utilizzeranno a sostituzione dei vecchi componenti.

Quasi sicuramente sarà possibile seguire l'evento in diretta sia dal sito di SpaceX che dalla pagina della NASA, o tramite il canale NASA Live TV. Aggiorneremo l'articolo con maggiori dettagli non appena sarà confermato l'orario ufficiale di partenza.