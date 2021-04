Blue Origin: dal 5 maggio in vendita i biglietti per il viaggio suborbitale

Rimane ancora da capire quanto costeranno, e quando il lancio avrà luogo : Blue Origin ha trascorso gli ultimi anni a sviluppare, mettere a punto e testare il suo lanciatore sub orbitale, e le missioni più recenti hanno riscosso un certo successo. Lo scorso 15 aprile si è tenuto l'ultimo dei test senza equipaggio, e quindi la società è pronta al prossimo passo.

A confermarlo, la rivelazione di oggi: i primi biglietti per il viaggio orbitale inaugurale con equipaggio a bordo saranno in vendita a partire dalla prossima settimana , per la precisione dal 5 maggio.

Pare che Blue Origin sia sempre più vicina a portare i propri passeggeri paganti sul New Shepard , il razzo suborbitale riutilizzabile che l'azienda di Jeff Bezos sta sviluppando da diversi anni.

La società aerospaziale di Bezos sfrutterà New Shepard per il proprio programma commerciale di turismo spaziale, grazie al quale sarà in grado di trasportare un massimo di 6 esseri umani a circa 100 km di altezza: i passeggeri potranno sperimentare una parziale assenza di gravità, e godersi una vista senza precedenti del pianeta.

Secondo quanto riporta TechCrunch, per ora il CEO Bob Smith ha declinato tutte le domande sul prezzo del biglietto; è rimasto sul vago, affermando che si tratterà di centinaia di migliaia di dollari. Non del tutto sorprendente, considerato il tipo di viaggio. Per saperne di più, bisognerà attendere la prossima settimana.

A proposito di Blue Origin, sapevate che proprio ieri Jeff Bezos ha perso le staffe perché la NASA ha scelto SpaceX per tornare sulla Luna con il programma spaizale Artemis? Bezos ha deciso di inviare un documento di 175 pagine di rimostranze al governo statunitense; come al solito, Elon Musk è intervenuto con un tweet.