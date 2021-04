SpaceX, la costellazione Starlink si espande ancora: in orbita altri 60 satelliti

Continua ad ampliarsi velocemente la costellazione Starlink che ha ora superato quota 1.500 satelliti di cui 1.438 ancora in attività. Nelle scorse ore, SpaceX ha effettuato infatti l'ennesimo lancio che ha portato in orbita altri 60 satelliti.

Il servizio di Starlink è attualmente in versione beta, ma in base all'area geografica chiunque può iscriversi. In Italia, le prenotazioni si sono aperte il mese scorso. Per abbonarsi si dovranno spendere 499 euro - costo del kit che comprende una parabola, router e l'alimentatore - a cui vanno aggiunti 60 euro per la spedizione e 99 euro di costo mensile. La prenotazione del servizio richiede un anticipo di 99 euro.

Il divario di tempo tra gli ultimi due lanci ha comunque una motivazione decisamente importante: la scorsa settimana, infatti, SpaceX ha mandato il suo secondo equipaggio di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. A maggio sono in programma altri tre lanci di satelliti.

Il lancio odierno è partito da Cape Canaveral, in Florida alle 23:44 EDT (05:44 CET) di mercoledì ed è stato effettuato con un primo stadio Booster Falcon 9 già utilizzato in passato in altre sei missioni.