Michael Collins, muore lo storico astronauta della missione Apollo 11

Il celebre astronauta Michael Collins è venuto a mancare ieri alla veneranda età di 90 anni, dopo aver combattuto un cancro nella parte finale della sua vita. La notizia è stata condivisa dalla sua famiglia e dalla NASA, che ne piangono la perdita assieme a tutta la comunità aerospaziale del mondo.

"Siamo dispiaciuti di condividere la notizia che il nostro amato padre e nonno è morti oggi, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Ha trascorso i suoi ultimi giorni pacificamente, con la famiglia al suo fianco"

Lo ricorderemo principalmente nel suo ruolo di storico pilota della missione Apollo 11, quando nel luglio del 1969 attese in orbita all'interno del modulo Columbia mentre Buzz Aldrin e Neil Armstrong raggiungevano la superficie della Luna. Sarà dunque ricordato come l'uomo che arrivò a un passo dalla Luna, senza mai raggiungerla. Celebre il suo commento alla missione, quando disse:

"Columbia era un posto carino, sicuro, sicuro e comodo. Avevo un caffè caldo, avevo musica se la volevo, avevo una bella vista dalla finestra"

Michael Collins nacque il 30 ottobre 1930 in Italia, a Roma, dove stava operando suo padre, un ufficiale in carriera dell'esercito americano. Prima di diventare un astronauta si laureò alla United States Militery Academy e nel 1960 fu accettato nella scuola di pilotaggio sperimentale presso la Edwards Air Force Base. Arriviamo al 1962, quando seguì un corso post-laurea sulle basi del volo spaziale, che includeva il pilotaggio di jet supersonici F-104 e l'addestramento in assenza di gravità su voli parabolici.

La sua carriera nella NASA raggiunse il culmine quando divenne un membro del terzo gruppo di astronauti selezionato nel 1963 dalla NASA per il futuro allunaggio, e sempre nello stesso anno intraprese un primo step di preparazione, affrontando 3 giorni in orbita terrestre.

Nel 1966 partecipò alla missione Gemini 10 assieme all'astronauta John Young, eseguendo in quell'occasione 2 passeggiate spaziali e diventando di fatto la quarta persona a uscire da una navicella per affrontare il vuoto cosmico durante attività extraveicolari. Ma fu anche protagonista di un record, infatti, durante la medesima missione riuscì a recuperare un componente dall'esterno di uno stadio bersaglio Agena lanciato in precedenza. Era il primo astronauta nella storia a spostarsi nello spazio da un mezzo a un altro.

Successivamente fu assegnato alla missione Apollo 8, la prima in cui degli esseri umani abbandonarono l'orbita terrestre, ma un'ernia del disco cervicale e la necessità di operarsi vanificò la sua partecipazione. Fu questo evento a rendere possibile la sua partecipazione alla missione Apollo 11, pur non essendo uno dei due astronauti a toccare la superficie del pianeta. Fu la sua ultima missione, grazie alla quale Collins accumulò un totale di 11 giorni passati nello spazio.

Rimarrà sempre una figura primaria nel segmento dell'esplorazione aerospaziale, vero e proprio simbolo di una generazione di astronauti pionieri senza i quali oggi la storia sarebbe molto diversa da come la conosciamo.