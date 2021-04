Stazione spaziale cinese: domani il lancio del primo modulo

Domani, 29 aprile, col lancio del modulo centrale Tianhe (che significa "Via Lattea"), il progetto che porterà alla costruzione della Stazione spaziale cinese entrerà nel vivo. La struttura della CSS (Chinese Space Station) dovrebbe contare 11 moduli totali, e se tutto andrà secondo i piani verrà completata entro la fine del 2022: sarà comunque sensibilmente più piccola e leggera dell'ISS (International Space Station).

Il modulo centrale Tianhe e il razzo Long March-5B Y2 sono stati trasportati lo scorso 23 aprile nell'area di lancio del Wenchang Spacecraft, ubicata presso la provincia insulare di Hainan. La combinazione delle due parti è stata in questi giorni sottoposta ai vari test funzionali di rito che precedono il lancio e a varie prove congiunte: salvo imprevisti, quindi, domani sarà il grande giorno della messa in orbita.

Tianhe misura 18 metri, e sarà affiancato in futuro da due altri moduli principali: Wentian ("ricerca del paradiso") e Mengtian ("sognando il paradiso") con cui configurerà una struttura a forma di T dal peso di 100 tonnellate. Tianhe potrà ospitare tre astronauti per soggiorni spaziali di una durata massima di sei mesi: gli astronauti in visita e le stazioni cargo si collegheranno al modulo centrale dalle estremità opposte (in totale ci saranno cinque porte di docking, e questo implica che un ulteriore modulo extra potrà essere aggiunto in futuro).