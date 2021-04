Tuttavia, le tempistiche previste saranno disattese in seguito ad una modifica delle condizioni meteorologiche, tale da non permettere un recupero sicuro della capsula dopo lo splashdown. A quanto pare, sono le forti raffiche di vento di questi giorni ad aver convinto la NASA a rinviare la partenza, che dal 28 aprile è slittata al 30 aprile. L'ora di partenza è prevista per le 23.55 secondo il nostro fuso orario, con arrivo sulla Terra l'1 maggio alle 17.36. L'ammaraggio è previsto nell'area del Golfo del Messico, al largo della costa della Florida.

Prima della partenza dalla stazione spaziale, l'astronauta dell'equipaggio Crew-1 e attuale comandante della stazione, Shannon Walker della NASA, consegnerà il comando all'astronauta della JAXA e membro della missione Crew-2, Akihiko Hoshide, durante un evento di addio.

Le operazioni di partenza dalla ISS potranno essere seguite in diretta tramite il canale Youtube della NASA e sulla pagina ufficiale dell'agenzia spaziale a partire dalle 21.30. Nell'attesa, vi lasciamo al link a NASA Live TV.