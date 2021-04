In futuro una "pelle elettronica" potrebbe monitorare la tua salute

La prossima generazione di dispositivi indossabili dedicati all'healthcare è appena nata ed è ad elevato grado di innovazione.

Come riporta la CNN, un gruppo di ricercatori giapponesi ha sviluppato una "pelle elettronica" ultrasottile e leggera in grado di monitorare i parametri vitali di chi la indossa. L'e-skin, come è stata denominata, viene attaccata all'area del torace del paziente utilizzando acqua nebulizzata e può essere indossata per una settimana prima di essere sostituita.

Il concetto di "electronic skin" non è tuttavia nuovo: circa un anno fa, il California Institute of Technology aveva progettato un e-skin in gomma contenente una serie di sensori che monitorano parametri come la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, la glicemia e altri sottoprodotti metabolici attraverso il sudore.

Stando a quanto si apprende, la tecnologia che si cela dietro alla "nuova" e-skin, sviluppata da Takao Someya, professore della Graduate School of Engineering dell'Università di Tokyo, deve ancora essere sottoposta a test clinici, ma sarebbero già partiti i lavori con i partner per sviluppare i processi di produzione.

Realizzata con un materiale flessibile, l'alcol polivinilico, l'e-skin non è altro che un sensore indossabile in grado di rilevare segni vitali come il battito cardiaco e gli impulsi elettrici dal movimento muscolare. Un piccolo trasmettitore wireless fissato al torace invierà i dati rilevati a uno smartphone o un laptotp situato nelle vicinanze o direttamente a un cloud, consentendo ai medici il monitoraggio a distanza del paziente.

Grazie alle sue prestazioni, in primo luogo la durata, l'e-skin rappresenta un potenziale, rivoluzionario strumento per il monitoraggio di malattie croniche come il diabete e l'insufficienza cardiaca, capace tra le altre cose di intercettare i segnali che potrebbero essere forieri di patologie gravi.

Someya, come spiegato dalla testata statunitense, starebbe inoltre sviluppando un display a LED da indossare sul dorso della mano delle persone, progettato soprattutto per gli anziani o più in generale per chi ha difficoltà ad utilizzare uno smartphone, che mostra i dati sul battito cardiaco trasmessi dall'e-skin sotto forma di grafici facilmente comprensibili. Questo particolare wearable può anche mostrare sulla mano semplici emoji, come un cuore o un arcobaleno, inviate da uno smartphone. In questo modo le persone, soprattutto gli anziani (spesso in condizione di solitudine) possono ricevere affetto da amici e parenti.