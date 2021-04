Eruzione del vulcano Fagradalsfjall: un video spettacolare ne mostra l'evoluzione

Per il video, il fotografo ha utilizzato una Nikon Z 7II e una Z 6II, oltre che un drone DJI Mavic 2 pro, che si è in parte sciolto. Migliaia di visitatori nel frattempo hanno ammirato lo spettacolo, la cui luce era visibile anche da Reykjavik, ha detto Mezeul:

"Questo è stato il mio quarto vulcano in eruzione del 2021, e ho trascorso otto giorni in Islanda per documentarlo; poiché si trova in una zona molto isolata, ho dovuto camminare per quasi 120 km per coprire l'evento. Oltre alla sfida di arrivare sul posto, ci sono vari rischi legati alla natura del vulcano da tenere in conto: questa eruzione è molto recente, quindi il panorama è in costante cambiamento e una delle mie più grandi preoccupazioni è stata la possibilità che si aprissero nuove fessure senza preavviso".