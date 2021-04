Boeing: il secondo test di volo di Starliner rimandato ad agosto

La missione Boeing si chiama Orbital Flight Test-2 , in breve OFT-2, e inizialmente era prevista per la fine di marzo, ma è notizia proprio di queste ore la decisione di rimandarla alla fine dell'estate.

Tuttavia, mentre quest'ultima procede a spron battuto e l'anno scorso è riuscita a portare degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale partendo da suolo americano dopo molti anni ( noi l'avevamo seguito in diretta ), evidentemente Boeing sta incontrando qualche difficoltà in più a tenere il passo.

A differenza di quanto annunciato in precedenza , il secondo test di volo senza equipaggio del Boeing Starliner è stato rimandato ad agosto o settembre . Il primo si era tenuto a dicembre 2019, e c'era stato qualche intoppo; la capsula è la scommessa di Boeing per far parte del programma di voli commerciali della NASA, a cui partecipa anche SpaceX con la sua Crew Dragon.

Secondo la società aerospaziale, il ritardo è dovuto al lavoro svolto in contemporanea su altre missioni della ISS, e alla difficoltà a incrociare la disponibilità di un razzo Atlas V della United Launch Alliance e della Eastern Range, area di lancio e test che include le due piattaforme di Cape Canaveral e del Kennedy Space Center in Florida.

In ogni caso, secondo un comunicato dell'azienda, Boeing sarà pronta a partire da maggio, dovesse presentarsi un'altra finestra di lancio. Nella missione del 2019, Starliner non era riuscito a raggiungere la ISS, ma era tornato a Terra in sicurezza; le indagini successive avevano fatto emergere dei difetti nel software e un problema di comunicazione. Perciò Boeing si era impegnata a condurre un secondo test di volo orbitale per dimostrare la sicurezza del mezzo prima di far salire a bordo degli astronauti.