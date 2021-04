Ingenuity ce l'ha fatta! Primo volo su Marte 117 anni dopo i fratelli Wright

Abbiamo seguito l'evento in diretta streaming dal centro JPL della NASA grazie alle immagini inviateci da Marte e arrivate sul nostro pianeta qualche ora dopo, alle 12:46 in Italia. Ingenuity - 49cm d'altezza per 1,8kg di peso - si è staccato dal suolo marziano alle 9:34 ora italiana, raggiungendo un' altezza di 3 metri mantenendola stabile per 30 secondi. In tutto si è trattato di un volo di 39,1 secondi, contando il decollo, il volo stazionario e l'ammartaggio. Tutto è avvenuto in modo automatizzato attraverso gli algoritmi sviluppati da JPL, visto che la distanza che ci separa da Marte è troppo grande per poter pensare di manovrare il velivolo in tempo reale (i segnali arrivano con un ritardo tra i 3 e i 22 minuti).

Il punto da cui Ingenuity si è staccato dal suolo è stato rinominato in Wright Brothers Field in onore dei fratelli Writght, cui si deve il primo volo di un mezzo sul nostro pianeta. Ora, 117 anni dopo e a 278 milioni di chilometri di distanza, si festeggia il primo volo al di fuori della Terra. Peraltro in un ambiente con un terzo della gravità terrestre, con condizioni difficili da prevedere e all'interno di un'atmosfera particolarmente rarefatta e sottile con una pressione al suolo pari a 1/100 di quella del nostro pianeta.

All'interno di Ingenuity è presente molta tecnologia presa in prestito dal mondo smartphone, e anche Qualcomm ha contribuito in prima persona allo sviluppo dei suoi componenti. In particolare è proprio l'azienda californiana ad aver messo a disposizione il processore (Qualcomm Flight Platform) che ha permesso all'elicottero di volare in modo autonomo in assenza di segnale GPS. Tecnologia Qualcomm che è presente anche nel sistema di comunicazione di Perseverance e che consente ai due mezzi di lavorare (e comunicare) in sinergia, oltre che restare in contatto con la Terra per inviare immagini al JPL. Tutto deve tra l'altro avvenire con un consumo energetico ridotto al minimo, in quanto gran parte dell'energia accumulata serve per mantenere calde le varie componenti durante le gelide notti marziane.