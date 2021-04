Missione Crew-2 approvata dalla NASA, volo il 22 aprile verso la ISS confermato

Dopo le buone notizie relative al primo volo dell'elicottero Ingenuity, parliamo dell'attesa seconda missione operativa Crew-2 della NASA, quella che per la seconda volta porterà un equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale con una navicella Crew Dragon di SpaceX.

L'agenzia spaziale statunitense ha dato il via libera per il lancio della missione Crew-2 che avverrà tra meno di una settimana, la partenza è fissata per il 22 aprile. Il lancio della capsula spinta da un razzo Falcon 9, è previsto per le 12.11 (secondo il nostro fuso orario) di giovedì 22 aprile dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

La navicella Crew Dragon dovrebbe attraccare alla stazione spaziale verso le 11:30 di venerdì 23 aprile. Le attività di pre-lancio, il lancio e l'attracco potranno essere seguite in diretta su NASA Live TV, tramite l'app della NASA e sul sito web dell'agenzia spaziale.