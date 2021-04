Elon Musk si è appena autoproclamato "Imperatore di Marte"

Dopo aver assunto il titolo di Technoking di Tesla un mesetto fa, forse anche per risollevare le sorti dell'azienda in un momento difficile, Elon Musk ha deciso di puntare più in alto: non alle stelle ma ai pianeti, e a quello rosso in particolare. Così si è appena autoproclamato "Imperatore di Marte".

O almeno, questo è il titolo comparso nella sua bio di Twitter giusto pochi giorni fa: una mossa decisamente poco modesta che richiama alla mente il gesto di Napoleone e la sua autoincoronazione di fronte al Papa nella Parigi del 1804, durante una cerimonia che si era tenuta nella cattedrale di Notre-Dame.

A differenza di Napoleone però, che si era guadagnato il titolo sul campo di battaglia, Musk non ha mai messo piede sul pianeta rosso, e nemmeno i razzi della sua SpaceX sono finora riusciti nell'impresa: giusto qualche settimana fa, l'ultimo lancio di Starship SN 11 è culminato con una grande esplosione.