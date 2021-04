Ingenuity malfunzionamento, primo volo rinviato a non prima del 14 aprile

Durante uno dei test di rotazione, eseguito solamente venerdì, la sequenza di comandi test è terminata in anticipo dopo la scadenza a sorpresa del timer sistema di sicurezza chiamato in gergo Watchdog. Ciò si è verificato durante il tentativo di transizione, eseguito dal computer di volo, dalla modalità "Pre-Volo" alla modalità "Volo".

Secondo quanto spiegato dalla NASA, il timer watchdog supervisiona la sequenza dei comandi e avvisa il sistema di eventuali problemi. Aiuta il sistema a rimanere al sicuro non procedendo se un problema viene rilevato. A quanto pare ha funzionato a dovere bloccando la sequenza.

Il team del JPL sta esaminando la telemetria per diagnosticare e comprendere il problema, successivamente riprogrammeranno un nuovo test statico dei rotori. Allo stato attuale, il volo non avverrà prima del 14 aprile....ma nulla di grave! L'elicottero non è stato danneggiato, solo che dovremo attendere ancora un po'...