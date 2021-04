La foto che vedete in testata è quella che immortala Ingenuity alla più alta risoluzione attualmente disponibile ed è stata scattata dalla MastCam-Z di Perseverance poco prima di allontanarsi dall'elicottero. Ma ci sono stati ulteriori sviluppi e, come testimonia la recentissima clip che vedrete a breve, anche le pale sono finalmente state sbloccate.

Vi abbiamo anticipato da diversi giorni che la NASA punta all'11 aprile per effettuare il primo breve test di volo, durante il quale si terrà una prova di ascesa ad una altezza massima di 3 metri, seguita da una rotazione dell'elicottero a 360°, lo scatto di alcune foto e molto probabilmente una sequenza di 30 scatti al secondo che daranno vita al primo video. Successivamente avverrà l'atterraggio senza nessuno spostamento in avanti o indietro.

Un primo test al quale ne seguiranno almeno altri 4 a complessità crescente da realizzare nell'arco di 30 giorni marziani (31 terrestri). In caso di successo l'agenzia spaziale statunitense entrerà nella storia con un record: saranno i primi a far volare un mezzo terrestre su Marte. Ecco spiegato il forte richiamo all'impresa del fratelli Wright, e del perché un frammento dello storico primo velivolo è scaramanticamente stato portato su Marte assieme all'elicottero, come vi abbiamo spiegato nel precedente aggiornamento.

Ma parliamo di date, infatti, prima del test di volo ci sarà un media briefing che potrà essere seguito in diretta streaming su NASA Live TV, ma per vedere qualcosa di concreto sui risultati del primo test di volo dovremo attendere il 12 aprile. Tutti i dettagli a seguire.

Briefing preliminare 9 aprile ore 19.00

L'appuntamento fornirà gli ultimi dettagli sulle operazioni dell'elicottero e su cosa aspettarsi durante il primo giorno di volo. I partecipanti al briefing dovrebbero includere:

Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA

MiMi Aung, project manager di Ingenuity, JPL

Tim Canham, responsabile delle operazioni di Ingenuity, JPL

Amelia Quon, ingegnere addetto ai test della camera di Ingenuity, JPL

Elsa Jensen, responsabile delle operazioni di uplink di Mastcam-Z, Malin Space Science Systems

Briefing risultati post-volo 12 aprile ore 09:30

Dovrebbe trattarsi dell'appuntamento più importante, nel quale la NASA condividerà per la prima volta il lavoro del team responsabile di Ingenuity e consentirà di assistere all'analisi dei dati raccolti con il primo test di volo. Segnatevi la data e l'ora, perchè le prime immagini ed i video saranno resi disponibili durante questa diretta.

Briefing media post volo 12 aprile ore 17.00

Un appuntamento con la stampa per parlare ancora una volta dei primi dati e rispondere alle domande dei giornalisti. Per adesso le informazioni finiscono qui, vi lasciamo in chiusura al link di NASA Live TV in attesa di ulteriori aggiornamenti.