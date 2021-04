Perseverance posa Ingenuity su Marte, il primo volo è sempre più vicino

La NASA non si è fermata neanche a Pasqua e negli ultimi due giorni abbiamo assistito a diversi movimenti sulla superficie di Marte, dove tra i mezzi inviati dall'uomo c'è anche il nuovissimo rover Perseverance assieme al suo piccolo compagno, Ingenuity, ossia il primo elicottero marziano che giorno dopo giorno si avvicina sempre più al primo test di volo.

Nel precedente speciale abbiamo visto come le operazioni di sgancio stessero procedendo bene, tanto da far pensare ad un possibile anticipo sulla data ipotetica del primo volo. In realtà, la NASA ha successivamente confermato l'11 aprile come data di massima, e nelle ultime ore ha eseguito l'operazione più critica che anticipa il volo, ossia lo sgancio da Perseverance. Una piccola carica pirotecnica ha fatto saltare l'ultimo bullone e i contatti elettrici, che come un piccolo cordone ombelicale hanno permesso di alimentare l'elicottero.

Una piccola caduta di poco inferiore a 13 cm, questa è la distanza che separava Ingenuity dal terreno marziano, ma per fortuna è avvenuta senza problemi. Ecco le foto più belle che sono state condivise in queste ore dalla NASA.