Telescopio TESS, scoperti oltre 2.200 possibili esopianeti in 2 anni

Mentre si attende che il potentissimo James Webb venga messo in orbita attorno al Sole (potrebbe avvenire entro ottobre 2021), il telescopio spaziale TESS ha raggiunto un importante traguardo, superiore ad ogni più rosea aspettativa. Sono oltre 2.200 i possibili pianeti individuati attorno ad altri sistemi stellari, e tutto ciò è avvenuto in soli 2 anni dal suo impiego.

Ne ha dato notizia la NASA stessa qualche giorno fa, affermando che si tratta solamente dell'inizio di un percorso sempre più proficuo. Degli oltre duemila pianeti, centinaia di essi potrebbero essere rocciosi e di dimensioni simili a quelle terrestri, pertanto questi numeri incredibili potrebbero aver semplicemente dato il "la" a nuove osservazioni più approfondite. L'ampio raggio di osservazione offerto da TESS e il numero di esopianeti identificati è meglio descritto in in documento ufficiale (in FONTE) nel quale sono stati catalogati i risultati della missione principale.

Tra questi si nascondono corpi celesti assolutamente stupefacenti come TOI 1338b, un esopianeta molto simile all'immaginario Tatooine di Star Wars, che orbita attorno a due stelle a circa 1.300 anni luce dalla Terra.

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS ) è stato lanciato nell'aprile del 2018 con un obiettivo di durata della missione principale fissato a 2 anni. Il metodo utilizzato per la rilevazione è quello del "Transito", ossia si guarda nel dettaglio ad una porzione di cosmo alla ricerca di eventuali variazioni di luminosità delle stelle, segno del probabile passaggio di un pianeta o corpo celeste allineato con il punto di vista del telescopio. TESS è oltremodo sensibile e può identificare con precisione cali di luminosità dell'ordine dello 0,1% o anche meno. Va detto che tale metodo permette di individuare solamente una piccola percentuale di corpi celesti, pertanto i numeri reali potrebbero essere di gran lunga superiori.

Ma la teoria è una cosa e la pratica tutt'altro, pertanto dati alla mano i ricercatori hanno effettuato una scrematura dagli oltre 16.000 possibili corpi inizialmente individuati, separando altri fenomeni o errori di valutazione, e arrivando infine a quantificare 2.241 probabili esopianeti che ora saranno oggetto di studi approfonditi. Di questi, per adesso la natura di esopianeta è stata confermata per circa 120 corpi celesti, ma il lavoro è ancora lungo e saranno necessarie ulteriori analisi approfondite.