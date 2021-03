Stelle, galassie e buchi neri, i dati dei telescopi diventano musica

Tale operazione era già stata fatta in precedenza e ora questa suggestiva trasformazione è stata operata su 3 scene cosmiche con un risultato del tutto inedito, vediamole una per una.

CHANDRA DEEP FIELD

Più specificamente, i colori verso l'estremità rossa della scala cromatica sono stati associati alle frequenze sonore più basse mentre i colori verso il viola sono stati assegnati a quelle più alte. La luce che nell'immagine appare di un bianco brillante viene percepita come rumore bianco. L'ampia gamma di frequenze musicali rappresenta l'intera gamma di frequenze dei raggi X raccolte da Chandra di questa regione. Non solo, la posizione delle zone luminose è stata correlata anche alla stereofonia, il risultato è incredibile.

I puntini luminosi e distinti per tipologia di colorazione potrebbero sembra semplici stelle ma in realtà sono galassie e buchi neri supermassicci posti al centro di esse. Per capire i parametri che hanno permesso la nascita di questa particolare melodia cosmica, dovete sapere che ogni colore ha determinato i toni udibili , mentre la loro comparsa nella timeline è legata alla barra visibile durante lo spostamento dalla parte inferiore dell'immagine verso l'alto.

L'immagine che potete ascoltare trasformata in suoni è la più profonda che sia mai stata realizzata dal telescopio spaziale a raggi X Chandra. Sono stati necessari 7 milioni di secondi di osservazione per carpire ogni dettaglio di quest'area chiamata Chandra Deep Field South che è posizionata nell'emisfero meridionale.

NEBULOSA OCCHIO DI GATTO

Quest'immagine trasformata in musica mostra la Nebulosa Occhio di Gatto, ossia quella che si presume essere una stella nelle fasi finali della sua vita che, iniziando a esaurire l'elio, soffia via enormi nuvole di gas e polvere. Le incredibili strutture, osservate per la prima volta dal suo scopritore, l'astronomo William Herschel, soon state tradotte in musica con un procedimento diverso da quello precedente.

Per ascoltare questi dati si è utilizzata una scansione circolare molto simile visivamente a quella effettuata dai radar, che si muove in senso orario emanando sonorità a partire dal punto centrale. La luce più lontana dal centro viene tradotta con le tonalità più alte, mentre le luci più intense presentano un volume maggiore. Avendo utilizzato mezzi diversi per creare questa rappresentazione, i raggi X sono rappresentati da sonorità più aspre, mentre i dati della luce visibile sono rappresentati da suoni più fluidi. Risulta sicuramente comprensibile della precedente, ma l'elaborazione sonora non è da meno in termini di fascino.