Mars 2020 Ingenuity: foto inedite! Briefing NASA in diretta alle 18:30

Per adesso sappiamo che con buona probabilità il primo volo di Ingenuity non dovrebbe avvenire prima dell'1 aprile, probabilmente nei primi giorni del mese, e che i test iniziali dureranno per un massimo di 30 giorni (sols) marziani, ossia circa 31 terrestri. La diretta comincia proprio in questi minuti, vi lasciamo al link per seguirla dal canale ufficiale del JPL su YouTube.