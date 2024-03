iPad Pro OLED da 11" potrebbe essere disponibile al lancio in quantità limitate

ANCHE LG REALIZZERA' PANNELLI OLED DA 11''

Secondo quanto affermato da Young in un post pubblicato su X per i suoi abbonati, gli schermi OLED per l'iPad Pro da 11 pollici sarebbero attualmente in produzione solo negli stabilimenti di Samsung Display ma a partire da questo mese, anche LG Display dovrebbe iniziare a produrre schermi OLED con questa diagonale, aumentando la produzione. LG Display, ricordiamo, sarebbe stata scelta inizialmente da Apple per realizzare solo i pannelli OLED per l'iPad Pro da 12,9 pollici.

Samsung Display dovrebbe produrre in esclusiva i pannelli da circa 11 pollici per l'iPad Pro più piccolo, mentre LG Display si occuperà di quelli da circa 13 pollici. In base agli ordini attuali, secondo quanto riportato da fonti industriali, Samsung dovrebbe produrre 4 milioni di unità nel 2024, LG ne dovrebbe realizzare invece 4,5 milioni.

La decisione presa dalla società di Cupertino, secondo Young, potrebbe significare che la produzione dei pannelli OLED per l'iPad Pro da 11 pollici stia procedendo troppo a rilento rispetto a quella dei pannelli per il modello da 12,9 pollici. Ciò potrebbe implicare, al momento del lancio, una minore disponibilità dell'iPad Pro da 11 pollici rispetto al modello da 12,9 pollici. Una volta che LG Display avrà avviato la sua produzione a pieno regime, Apple dovrebbe riuscire a colmare questo gap e aumentare la disponibilità dell'iPad Pro da 11 pollici.