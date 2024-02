Mercato tablet malissimo nel 2023: Apple e Samsung al comando ma in sofferenza

Il mercato dei tablet è in profonda crisi, dopo i fasti dell'era Covid la situazione ha continuato ad aggravarsi progressivamente prima tornando ai livelli pre-pandemia, poi peggiorando ancora sino a toccare nel 2023 il livello minimo degli ultimi 12 anni. Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso sono stati spediti 36,8 milioni di tablet, il 17,4% in meno rispetto al Q4 2022 (dati IDC), nel corso del 2023 le spedizioni sono state complessivamente 128,5 milioni, pari al -20,5% su base annua. La motivazione della contrazione è sempre la stessa: la crisi macro-economica mondiale pesa, e "i tablet non sono in cima alla lista degli acquisti dei consumatori". Per il 2024 ci si attende un leggero miglioramento dovuto all'ingresso sul mercato di inedite soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. É vero tuttavia che la rivoluzione generata dall'adozione dell'AI riguarderà soprattutto smartphone e PC, il segmento dei tablet verrà coinvolto solo marginalmente.

APPLE PRIMA

DATI Q4 2023

Apple si conferma al primo posto con 14,9 milioni di iPad spediti, il 29,3% in meno rispetto all'ultimo trimestre del 2022. Il market share è calato dal 47,4% del Q4 2022 al 40,6% attuale, il margine su Samsung (seconda) rimane tuttavia molto ampio. La società coreana ha una quota del 19,8% (in crescita rispetto al 17,5% del Q4 2022) ma ha spedito 500.000 tablet in meno per un totale di 7,3 milioni di unità. Il calo annuo è stato del 6,6%. Huawei occupa la terza posizione con 2,8 milioni di unità spedite - il 21,2% in più su base annua - detenendo il 7,6% del mercato. Crescono anche Lenovo e Xiaomi rispettivamente del 12,9% e del 35%: la crescita di quest'ultima ha comportato l'uscita di Amazon dalla top 5. DATI 2023

In tutto il 2023 sono stati spediti 128,5 milioni di tablet contro i 161,6 del 2022, il 20,5% in meno. Apple e Samsung sono anche in questo caso prima e seconda rispettivamente con 48,5 (-19,8%) e 26,2 milioni (-13,9%) di unità spedite. Segue Lenovo con uno share del 7,2%, distante dal 20,4% di Samsung e dal 37,8% di Apple. Il produttore cinese ha spedito 9,3 milioni di tablet registrando una contrazione di 19,7 punti percentuali. Huawei è quarta, in calo del 4% su base annua con una quota del 6,8%, mentre quinta è Amazon con spedizioni crollate del 65,9% (5,5 milioni) ed uno share del 4,2%.