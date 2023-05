Huawei MatePad 11 2023 ora disponibile in Italia: prezzo e promo lancio

Huawei annuncia la disponibilità in Italia di MatePad 11 2023, nuova versione di un prodotto pensato per rispondere alle esigenze di professionisti e studenti. Vuole riuscirci attraverso il display FullView a 120 Hz, ampio e scattante ma provvisto anche delle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-Free che garantiscono protezione agli occhi degli utenti, e un sistema audio a 4 altoparlanti che costituiscono un valido supporto nel momento in cui si stacca con il lavoro o lo studio e ci si vuole distrarre con un film o una serie.

Per la produttività e l'apprendimento, secondo Huawei l'abbinamento tra la M-Pencil di 2a generazione e MatePad è l'ideale. Grazie ai 2 ms di latenza e al display da 120 Hz, l'esperienza di scrittura sullo schermo è simile a quella che si avrebbe con carta e penna tradizionali, ma qui ad esempio è sufficiente premere il pennino per passare da gomma e matita, oppure riprodurre un colore visualizzato da un qualsiasi dispositivo collegato direttamente allo schermo di MatePad 11 2023 tramite la funzionalità Colour Capture.