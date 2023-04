Mercato PC e tablet in Europa occidentale, che crollo nel 2022!

In Europa occidentale il mercato PC e tablet continua a soffrire pesantemente una crisi che si protrae ormai da diverso tempo: così come nel Q3, anche nell'ultimo trimestre del 2022 entrambi i settori hanno riportato un drastico calo delle spedizioni (38% per i PC, 17% per i tablet), e l'anno passato si è chiuso in negativo con contrazioni rispettivamente del 21% e 18%. Per un'inversione di tendenza, riporta Canalys, ci sarà da attendere almeno l'ultima parte del 2023.