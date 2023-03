iPad Pro M2, con iPadOS 16.4 la funzione "hover" diventa ancora più potente

Tra le novità arrivate con iOS 16.4 su iPad Pro 11" di 4ª generazione e iPad Pro 12,9" di 6ª generazione c'è il supporto per inclinazione e azimut al passaggio di Apple Pencil per la funzione "hover" che consentono di vedere un'anteprima del tratto da ogni angolazione prima di disegnarlo in Note e nelle app supportate. Tra queste, è già presente Procreate, una delle più popolari app per disegnare su iPad che nelle scorse ore ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 5.3.4 che integra proprio questa nuova funzionalità. "Le funzioni Apple Pencil senza contatto sono state migliorate ulteriormente e questo aggiornamento consente ora di visualizzare in anteprima Inclinazione e Azimut"

SUPPORTO A INCLINAZIONE E AZIMUTH

Grazie al supporto per inclinazione e azimut al passaggio di Apple Pencil è ora possibile vedere l'anteprima del pennello non solo in base all'inclinazione verticale ma anche in base all'angolo orizzontale, muovendo la Apple Pencil verso destra o verso sinistra in modo da valutare l'ampiezza del tratto prima di iniziare a disegnare.

Secondo quanto affermato da Leslie Ikemoto, Director of Input Experience di Apple, gli sviluppatori non devono far molto per supportare le funzioni "hover" nelle loro app in quanto vengono utilizzate le stesse API già adottate per l'interazione del puntatore della Magic Keyboard Trackpad. Chi le aveva già implementate non dovrà fare altro. Gli sviluppatori che invece desiderano offrire un'esperienza ancora più personalizzata possono invece utilizzare il riconoscimento dei gesti al passaggio del mouse dell'interfaccia utente.

LA FUNZIONE HOVER DI APPLE PENCIL

La funzione "hover", arrivata sui nuovi iPad Pro con M2 con iPadOS 16, consente di far rilevare i segnali elettromagnetici emessi dalla punta della Apple Pencil di seconda generazione già quando si trova a circa 12 mm dal display. Questi segnali vengono elaborati dal processore che determina la posizione di Apple Pencil su tre dimensioni. Grazie a questa funzione è quindi possibile di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato, cosa molto utile per evitare fastidiosi tentativi ed errori nella ricerca del pennello desiderato. Il display, inoltre, reagisce al passaggio di Apple Pencil anche ingrandendo le icone delle app e i widget sulla schermata Home. Prima di iniziare a dipingere è anche possibile vedere come si mescolano i colori.