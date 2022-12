Il mondo dei rumor, però, si muove a prescindere dalle iniziative di Google. Nelle scorse ore l'insider ShrimpApplePro ha pubblicato su Twitter alcune immagini di Pixel Tablet in contesti di uso comune, non dei render costruiti al PC insomma come ha fatto Google a più riprese. L'aspetto curioso della vicenda è che le immagini arrivano da un'inserzione del mercatino di Facebook, dove qualcuno ha messo in vendita Pixel Tablet con tanto di docking station (che fa da altoparlante) per 400 dollari.

Ancora una volta dunque i controlli di Google sui collaboratori dimostrano di fare acqua, se qualcuno che fa parte della filiera produttiva può permettersi di fare delle foto a un prodotto di pre release non ancora ufficiale, metterle sul web e magari venderlo per davvero. L'unico dettaglio di natura tecnica che vien fuori dall'inserzione è che esisterà una variante con 256 GB di spazio di archiviazione, e probabilmente si tratta di quella di punta dal momento che la sensazione è che il modello più economico metterà a disposizione dell'utente 128 GB di spazio.