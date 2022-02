iPad mini di sesta generazione: class action contro il "jelly scrolling"

Nei giorni scorsi, un utente ha deciso di intentare una class action contro Apple accusandola, come si legge nella denuncia, di commercializzare "in modo fraudolento" l'iPad mini di sesta generazione nonostante sia a conoscenza del cosiddetto difetto di "jelly scrolling"

A distanza di pochi giorni dall' arrivo sul mercato dell' iPad mini di sesta generazione , lo scorso settembre, alcuni utenti hanno iniziato a notare che il testo appariva leggermente deformato durante uno scorrimento verticale. In particolare, il testo sul lato sinistro dello schermo sembra essere sempre leggermente in ritardo rispetto al testo sul lato destro dello schermo.

La denuncia, presentata al tribunale distrettuale della California del Nord, sosterrebbe che Apple sia conoscenza del difetto ma, nonostante ciò, continui a vendere l'iPad mini senza apportare le modifiche hardware necessarie o modificare i materiali informativi per riflettere l'esistenza di questo problema.

Alla fine di settembre, un portavoce di Apple aveva affermato che l'effetto è "un comportamento normale per gli schermi LCD". Discorso analogo anche secondo Andrew Cunningham di Ars Technica, e secondo iFixit che ha confermato che si tratta di un comportamento comune per i display ma ha ipotizzato che sia più evidente in quanto la scheda di controllo del display è montata verticalmente all'interno del dispositivo, piuttosto che orizzontalmente come invece è stato fatto nell'iPad Air di quarta generazione.

Nella denuncia viene richiesto un risarcimento da quantificare per tutti coloro che abbiano acquistato un iPad mini di sesta generazione. Al momento, la class action ancora non è stata formalmente avviata.