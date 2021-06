Apple e Samsung dominano un mercato dei tablet in crescita nel primo trimestre

La pandemia ha sicuramente dato un forte scossone sia al settore dei PC che a quello dei tablet. Entrambi stavano vivendo un periodo decisamente difficile, con vendite stagnanti, ma la necessità per milioni di persone di lavorare e studiare da casa li ha fatti rapidamente emergere da questa lunga e preoccupante crisi.

In particolare, secondo quanto rilevato dalla società di ricerche Counterpoint Research nel suo ultimo Global Tablet Market Report, il mercato dei tablet è cresciuto del 19% su base annua nel 2020 e, sulla scia di questo risultato, anche il 2021 è iniziato alla grande con una crescita nel primo trimestre del 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se in calo del 22% rispetto al trimestre precedente in cui aveva raggiunto il suo massimo quinquennale. Tuttavia, secondo le previsioni di un'altra società di ricerche, IDC, il 2021 sarà comunque un anno negativo per i tablet.

Per riuscire a stare dietro alla crescente domanda, i principali produttori di tablet hanno dovuto aumentare la produzione che ha ì dovuto far fronte a diverse difficoltà dovute all'approvvigionamento di componenti.