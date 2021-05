Tablet (Android?) e monitor esterno: Lenovo mostra il prossimo Yoga

Un nuovo tablet Lenovo è all'orizzonte , e potrebbe essere basato su sistema operativo Android . L'immagine che vedete qui di fianco è stata condivisa sul social network cinese Weibo dall'account ufficiale Lenovo Yoga: Android non viene menzionato espressamente, ma i colleghi di xda-developers osservano che il design ha molti punti in comune con i tablet Android presentati dall'azienda in passato - soprattutto per quanto riguarda la base inferiore.

Non sappiamo molto sul tablet, a parte il fatto che includerà una porta HDMI in; questo permetterà agli utenti di usarlo come monitor esterno per i propri dispositivi preferiti - inclusa una Nintendo Switch, come mostra l'immagine. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un dispositivo così: la scorsa estate Evan Blass aveva anticipato che la società cinese stava lavorando proprio a "un tablet Android utilizzabile anche come monitor secondario".

La documentazione emersa all'epoca indicava che non appena si passava alla modalità monitor il sistema operativo sarebbe stato bloccato, e che l'utente avrebbe dovuto reimmettere la propria password per tornare a usarlo; ma erano previste anche diverse integrazioni tra i due ambienti. Per esempio, la gestione del volume in modalità display secondario sarebbe esattamente quella di Android, mentre premendo in qualsiasi punto del touch screen comparirebbero lo slider per la luminosità, opzioni di alimentazione e altre regolazioni - una sorta di OSD touch, diciamo.

Resta da capire quando il device sarà presentato. Sembra strano che il suo debutto sia imminente, più che altro perché finora non è trapelato assolutamente niente, ma chissà. Quella dei leak non è una scienza esatta, naturalmente, e le eccezioni alle regole empiriche sono all'ordine del giorno. Per ora aspettiamo.