Tablet e Chromebook, mercato in forte crescita nel primo trimestre del 2021

Come ipotizzabile, spinto da una situazione sanitaria che nell'ultimo anno ha costretto a lavorare e studiare da casa milioni di persone, il mercato dei tablet ha fatto registrare un nuovo, importante incremento nel corso del primo trimestre del 2021 con una crescita su base annua che ha toccato il 55,2%. Durante questo periodo sono state spedite 39,9 milioni di unità.

Un dato sicuramente eloquente per un mercato che è stato spesso dichiarato "in crisi" ma che è tornato prepotentemente alla ribalta proprio a causa della pandemia che ha fatto crescere tutto il settore hardware. Risultati simili, per farsi un'idea, non si registravano dal terzo trimestre del 2013, periodo in cui il mercato dei tablet registrò una crescita del 56,9% anno su anno.

Apple continua a primeggiare in questo settore con una quota di mercato del 31,7%, in crescita del 64,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa crescita è stata anche recentemente evidenziata nei dati relativi al secondo trimestre fiscale della società di Cupertino. Bene anche Samsung che ha fatto registrare una crescita annua del 60,8% arrivando a conquistare una quota del 20%. Seguono Lenovo, Amazon e Huawei, cresciuta solo dell'1,7% a causa del ban imposto dagli Stati Uniti.