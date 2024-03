Doctor Who su Disney+: la nuova stagione dall'11 maggio | Trailer

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della nuova stagione di Doctor Who, che per la prima volta in assoluto verrà lanciata sulla piattaforma streaming e distribuita contemporaneamente in tutto il mondo. In Italia la serie sarà disponibile a partire dall’una del mattino di sabato 11 maggio, pertanto quelli più nottambuli possono già aggiornare il loro calendario.

Si ripartirà dagli eventi di "The Church on Ruby Road", lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi. Ogni sabato successivo sarà rilasciato un nuovo episodio.

Nel trailer vengono svelate molte novità in anteprima della nuova puntata. Possiamo vedere ad esempio il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, viaggiano nel tempo e nello spazio a bordo del TARDIS, esplorando gli anni ‘60, l’epoca della Reggenza in Inghilterra, e molto altro che non vi riveliamo lasciando a voi la scoperta.