Disney+ ha rilasciato i l trailer e la key art di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story , un'imperdibile docuserie che ripercorre l'epica storia della band Bon Jovi e del suo iconico frontman Jon Bon Jovi.

La serie segue la band nel 2022, mentre affronta un momento di incertezza sul suo futuro, reso ancora più precario da un infortunio alle corde vocali di Jon Bon Jovi. Per la prima volta, Jon Bon Jovi apre le porte al suo mondo e permette al pubblico di vivere in tempo reale i momenti più vulnerabili della sua carriera. Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story offre al pubblico un'esperienza unica grazie a 40 anni di contenuti personali, video e foto del tutto inedite.

La docuserie è diretta e prodotta da Gotham Chopra (Kobe Bryant’s Muse, Man in the Arena, Tom vs. Time), vincitore di un Emmy Award. Tra i produttori esecutivi figurano anche Giselle Parets e Ameeth Sankaran per ROS. Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story è una docuserie imperdibile per tutti i fan della musica e per chiunque voglia conoscere la storia di una band leggendaria.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story sarà disponibile dal 26 aprile solo su Disney+ in Italia, unendosi al ricco catalogo di contenuti inerenti la musica, come il prossimoThe Eras Tour, il film concerto di Taylor Swift Nell'attesa vi lasciamo al trailer ufficiale e alla key art.