TRON: Ares, l'AI protagonista del terzo film Disney | Prima immagine

Il cast del film, come si dice spesso in casi simili, è decisamente stellare e include Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson.

Disney ha mostrato una prima immagine d'anteprima per TRON: Ares , il terzo capitolo della saga di fantascienza attualmente in sviluppo. La data di uscita non è stata ancora condivisa, ma sappiamo che arriverà nel 2025 e la produzione è già iniziata sotto la guida del regista Joachim Rønning. TRON: Ares sarà il seguito del film di fantascienza della Disney del 1982 TRON e del sequel del 2010, TRON: Legacy.

L'immagine ufficiale rilasciata da Disney offre un primo sguardo al film, mostrando un'estetica futuristica e vibrante che rimanda al classico stile Tron. Non mancano però elementi grafici che richiamano le skin di moderni videogiochi come "Destiny" e "Fortnite", che non fanno altro che creare ulteriore curiosità. Presto per dire di più, ma ne riparleremo quando arriverà un primo trailer o un teaser.

Un'incognita che aleggia sul film è la colonna sonora. Chi erediterà il testimone dei leggendari Daft Punk? Solo il tempo ci darà la risposta. TRON Ares si prospetta come un capitolo imperdibile per gli amanti della saga e per tutti gli appassionati di fantascienza. Non resta che attendere ulteriori dettagli, ma nel frattempo vi proponiamo la prima immagine condivisa da Disney.

