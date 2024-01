Giannis: The Marvelous Journey debutta il 19 febbraio su Prime Video

Su Prime Video sta per arrivare una nuova produzione intitolata Giannis: The Marvelous Journey. Si tratta di un documentario che si preannuncia particolarmente emozionante per gli amanti dello sport, poiché offre uno sguardo senza precedenti sulla straordinaria vita di Giannis Antetokounmpo, la superstar dell'NBA. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 19 febbraio.

Il documentario segue il percorso epico di Giannis Antetokounmpo, dalla sua infanzia in Grecia come figlio di immigrati nigeriani, fino a diventare un'icona globale nel mondo del basket. Due volte MVP della lega, ha guidato i Milwaukee Bucks alla vittoria del campionato nel 2021, ma il suo viaggio ha avuto inizio nei quartieri periferici di Atene, lontano dai riflettori.