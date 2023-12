Paramount+: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2024

Creato e scritto dal candidato al premio BAFTA Joe Murtagh, THE WOMAN IN THE WALL è un giallo gotico incentrato su Lorna Brady (Wilson), una donna della piccola e fittizia cittadina irlandese di Kilkinure che una mattina si sveglia e trova un cadavere in casa sua. In modo agghiacciante, Lorna non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio. Questo perché Lorna soffre da tempo di attacchi di sonnambulismo estremo da quando, all'età di 15 anni, è stata strappata alla sua vita e rinchiusa nel convento di Kilkinure, una sede di una delle famigerate Magdalene Laundries per donne d'Irlanda. Lì Lorna diede alla luce sua figlia Agnes, che le fu crudelmente sottratta e di cui Lorna non ha mai conosciuto il destino. Il detective Colman Akande (McCormack) è ora sulle tracce di Lorna per un crimine apparentemente non collegato al corpo che ha scoperto in casa sua. Il suo spirito pungente nasconde una tranquilla tristezza e, quando incontra Lorna, si trova costretto a confrontarsi con i propri tormentati segreti. Mentre Colman cerca un assassino e Lorna cerca sua figlia, le loro strade si scontrano in modi che non avrebbero mai potuto prevedere. La serie è interpretata anche da Simon Delaney, Philippa Dunne, Mark Huberman, Hilda Fay, Frances Tomelty e Dermot Crowley.

La serie è prodotta da Motive Pictures per SHOWTIME e BBC. I produttori esecutivi sono Sam Lavender, Simon Maxwell, Murtagh, Wilson and Harry Wootliff.