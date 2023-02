Riddick: Furya, Vin Diesel e il regista David Twohy nuovamente insieme

I fan della serie Riddick attendono da tempo questo film, che è stato confermato da Diesel per la prima volta nel 2016. Sin da quel giorno è stato necessario attendere ulteriori 3 anni per venire a conoscenza del fatto che il regista aveva finito di scrivere la sceneggiatura, poi nuovamente il silenzio, fino a poche settimane fa.

Molto tempo è passato dall'ultimo film in cui Vin Diesel ha interpretato Riddick, ma a quanto pare ci sono segni concreti che le cose cambieranno molto presto. Scopriamo grazie alle anticipazioni di Deadline che l'attore collaborerà nuovamente con il regista David Twohy per il progetto Riddick: Furya .

Per quanto riguarda la storia, apprendiamo che dopo il fallito tentativo di tornare al suo mondo nel terzo film, il nuovo film vedrà Riddick riuscire nell'intento. Lì incontrerà altri Furyan che lottano per la loro esistenza contro un nuovo nemico, e alcuni di questi Furyan saranno più simili a lui di quanto potesse mai immaginare. Sarà molto interessante per i fan conoscere meglio il passato e le radici del personaggio, tutti aspetti che a quanto pare saranno approfonditi in questo nuovo capitolo. Parlando del film, Twothy ha anche rilasciato una dichiarazione ufficiale che vi riportiamo tradotta.

"I nostri fedeli fan lo hanno richiesto per anni e adesso siamo finalmente pronti a onorare la loro richiesta con Riddick: Furya. La mia collaborazione con Vin e One Race dura da 20 anni fruttuosi, durante i quali abbiamo creato tre film, due giochi, un'anime e fumetti animati per internet. Questo nuovo evento al cinema ci porterà al mondo natio di Riddick, dove finalmente esploreremo la genesi di Riddick".

Diesel è stato presentato come Riddick nel film di fantascienza Pitch Black del 2000. Il film ha consolidato la sua posizione come star di film d'azione a Hollywood e ha segnato l'inizio della sua lunga collaborazione con Towthy. Il film è diventato un classico cult e è stato seguito da due sequel: The Chronicles of Riddick del 2004 e il terzo film dal vivo della serie, Riddick.