Prime Video anticipa il 2023! Film e serie TV in arrivo nel nuovo anno

Amazon può decisamente considerarsi soddisfatta di quanto ha fatto nel 2022 con il suo servizio streaming, Prime Video, e dei risultati raggiunti con le sue produzioni originali. C'è stato l'indimenticabile debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie record che ha superato i 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, oltre a numerosi titoli di spessore, come Inverso - The Peripheral. Ma non sono mancanti nemmeno dei grandi successi italiani come LOL: Chi ride è fuori S2, Bang Bang Baby, Prisma, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo S3, The Bad Guy, solo per citarne alcuni.

E per quanto riguarda il 2023? Prime Video vuole continuare con la medesima strategia e punta stupire tutti con tanti sequel e prodotti inediti. Rivedremo LOL: Chi ride è fuori con una stagione inedita, ci sarà il ritorno del cooking travelogue Dinner Club, il secondo capitolo della storia della famiglia più seguita d’Italia con The Ferragnez - La Serie, le nuovissime serie Sono Lillo e tanto altro. Anche sul fronte delle produzioni internazionali ci sarà da divertirsi, ad esempio con le nuove stagioni di Hunters, Carnival Row, The Marvelous Mrs. Maisel e Good Omens insieme a tantissime novità tra cui il film Un matrimonio esplosivo, o le nuove serie Daisy Jones & The Six, The Power e l’attesissima Citadel, la rivoluzionaria serie-evento da AGBO dei Fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci. Ma ci sarà molto di più come scoprirete a breve!

Peccato solamente per alcune chicche che non arriveranno in Europa a quanto pare, almeno nella prima fase di distribuzione, come ad esempio la nuova versione del celebre show giapponese, Takeshi's Castle, previsto per la pubblicazione solamente nel paese d'origine.

Questo articolo vuole offrire una piccola anticipazione dei contenuti Prime Video in arrivo nel nuovo anno, che si accompagna ai nostri recap mensili sulle uscite per tutti e tre i principali servizi streaming, ossia Prime Video, Netflix e Disney+. Naturalmente, ove possibile inseriamo anche eventuali teaser, trailer o prime sequenze video condivise.