After Ever Happy, a settembre il quarto film del franchise su Prime Video | Trailer

Ancora una volta la tensione sessuale tra i due protagonisti si alternerà con i conflitti famigliari, in un cocktail che finora ne ha decretato un grande successo di pubblico. A proposito di Amazon Prime Video, le novità in arrivo durante il mese in corso le avete già lette? A seguire troverete il link, ma se nel frattempo volete sapere cosa ci aspetta ad agosto su uno dei servizi streaming competitor , ci siamo già portati avanti con Netflix .

Nel nuovo trailer di After Ever Happy, niente sembra andare bene tra Tessa e Hardin, e nonostante i due innamorati siano ancora incredibilmente attaccati l'uno all'altra, sembra che dovranno affrontare alcune difficoltà. Durante il quarto film una rivelazione sul passato di Tessa scuoterà la già tumultuosa relazione tra i due sfortunati amanti, tutto questo senza contare un'altra rivelazione riguardante scottante che riguarderà le rispettive famiglie dei due ragazzi.

Prime Video ha recentemente svelato il trailer del nuovo film, After Ever Happy , il drama romantico di tipo young-adult che vede protagonisti gli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La nuova produzione sarà disponibile su Prime Video dal prossimo mese di settembre. La serie di film è tratta dai libri della scrittrice Anna Todd e a quanto pare continua ad affascinare gli spettatori di tutto il mondo.

After Ever Happy debutterà su Prime Video a partire dal 7 settembre, lo stesso mese in cui arriverà una serie TV attesissima e di cui si parla ormai da qualche anno. Ci stiamo ovviamente riferendo a Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, di cui recentemente abbiamo potuto gustare un nuovo main teaser trailer particolarmente ricco e intenso della durata di 2 minuti e 30 secondi. Non lo avete ancora visto? Correte a guardarlo perché ne vale davvero la pena.