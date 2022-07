Disney, ecco le novità in arrivo al cinema entro il 2022

E' un anno particolarmente importante per Disney, poiché a fianco di numerose serie di successo per il segmento streaming, nel quale è molto attiva con Disney+, la casa di Topolino si prepara a una grande chiusura del 2022 grazie all'arrivo di alcune pellicole di spessore. Parliamo quindi di cinema, dove in questo momento il nuovo film Marvel Studios Thor: Love and Thunder sta conquistando il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box office con un incasso di 2,3 milioni di Euro in soli due giorni di programmazione (dati aggiornati all'altro ieri).

Durante la scorsa giornata Disney Italia ha voluto fare il punto sulle novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi, in occasione dell’11esima edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione. Qualcosa di simile a quanto fatto qualche settimana fa per quanto riguarda le novità in ambito streaming, quando abbiamo scoperto che le novità in arrivo tra la fine dell'anno e il 2023 saranno tantissime. Si tratta anche per noi di un buon modo per avere a portata di mano le date per le produzioni più attese, passiamo quindi alla lista dei film in arrivo entro fine anno.