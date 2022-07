Johnny Depp, Netflix aiuta a finanziare il suo prossimo film: cos'è e quando esce

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che sostiene di aver ricevuto le informazioni da fonti molto vicine alle parti in gioco, Netflix starebbe finanziando la produzione de "La Favorite", avendo segnatamente acquisito i diritti per lo streaming del film in Francia. Con questa mossa la società guidata da Ted Sarandos e Reed Hastings fornisce un'importante iniezione di capitale per la realizzazione del progetto, cui tuttavia non partecipa in altre modalità più dirette.