Era il 4 dicembre 1996, quando la sonda partì dalla Terra a bordo di un razzo Delta II, arrivando 7 mesi dopo, il 4 luglio 1997, nella regione di di Chryse Planitia. L'Unione Sovietica ci aveva provato anni prima ma senza riuscirci, così questa sarà ricordata per sempre come la prima missione a portare sulla superficie di Marte un lander e un rover in grado di muoversi. Sarà chiamato Sojourner.

All'interno della pagina Youtube del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA è stato di recente pubblicato un documentario della durata di 1 ora che ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato al successo della missione Pathfinder, la prima in grado di portare un rover sulla superficie di Marte . Intitolato The Pathfinder, può essere visto gratuitamente da tutti.

Lo scopo principale di Sojourner era quello di testare le tecnologie che sarebbero state poi migliorate e impiegate con i sucessivi rover Spirit e Opportunity. Si testarono soprattutto la capacità di muoversi in ambiente marziano e il sistema di generazione di elettricità, necessaria per l'alimentazione e basata sull'utilizzo di panneli solari fotovoltaici in grado di erogare 16 watt di potenza massima a mezzogiorno, ossia quando il sole forniva il maggior potere di ricarica. Per trovare un parallelismo, Sojourner ha fatto da apripista ai rover successivi al pari di quanto sta facendo Ingenuity per i futuri droni volanti che invieremo su Marte.

Il suo periodo di esercizio su Marte è stato molto breve, solamente 83 sol (circa 3 mesi terrestri), ma in quel breve lasso di tempo ha inviato sulla Terra ben 550 fotografie della superficie marziana ed effettuato le prime analisi in loco grazie allo spettrometro integrato, fornendo le prime prove a supporto dell'ipotesi che su Marte, tra 1,8 e 3,5 miliardi di anni fa, fosse presente acqua allo stato liquido.

Non era un rover tecnologicamente avanzato come Perseverance o Curiosity, eppure integrava già un sistema basato sulle telecamere di bordo che gli consentiva di muoversi agevolmente tra gli ostacoli del terreno marziano anche senza un operatore.

Il documentario The Pathfinders si concentra su tutta l'incredibile storia dietro la nascita e lo svolgimento della missione, che nei momenti più concitati prima dall'atterraggio è stata in grado di tenere con il fiato sospeso tutto il mondo. Con il successo di Pathfinder la NASA inaugurò l'era dell'esplorazione marziana e tutti i risultati raggiunti oggi sono figli di quell'incredibile obiettivo. Chi avesse voglia di vedere il documentario potrà farlo dal link a seguire.