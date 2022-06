The Princess, il film action-fantasy a luglio su Disney+ | Trailer

The Princess, il film originale targato 20th Century Studios, debutterà il 1° luglio 2022 in esclusiva su Disney+ all'interno di Star. Come si evince dal titolo e dalle prime immagini, si tratta di una produzione ricca di azione ambientata in un mondo fantasy, pensata principalmente per un pubblico young-adult.

Il film The Princess è diretto da Le-Van Kiet (Furie) e vede protagonista la candidata agli Emmy Award, Joey King (The Act, The Kissing Booth) che si cimenterà nel ruolo di una giovane reale abile e coraggiosa.