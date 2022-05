Prime Video, tutte le novità in arrivo a giugno 2022

The One That Got Away è una nuova reality series Original in 10 episodi. Può sembrare un'impresa impossibile rintracciare “The One That Got Away”, ma per questi single fortunati, quel sogno diventa realtà. In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dall'icona pop la cantautrice Betty Who, sei persone in cerca della propria anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una. Le persone del loro passato entrano attraverso "The Portal” per sorprenderli e provare ad innamorarsi.

The One That Got Away è prodotta da Amazon Studios e Fulwell 73. Elan Gale (FBoy Island, The Bachelor franchise) ne è executive producer e showrunner. Anche Gabe Turner (The Late Late Show with James Corden, Jonas Family Roast) e Caroline Rose.