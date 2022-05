È morto Vangelis, autore della musica di Blade Runner e pioniere dell'elettronica

Vangelis, il famoso musicista e compositore greco che ha scritto, tra gli altri, la colonna sonora del film di culto cyberpunk Blade Runner, è morto all'età di 79 anni. La notizia circola solo da qualche ora, ma il decesso è avvenuto questo martedì, 17 maggio, secondo le fonti ufficiali. Non è stata dichiarata una causa ufficiale, ma si sospetta un caso di COVID-19. L'assistente di Vangelis, al secolo Evángelos Odysséas Papathanassíou, ha confermato semplicemente che è morto in un ospedale in Francia, l'ipotesi coronavirus è stata avanzata dalla testata greca OT, e non è chiara la fonte.

Vangelis era noto per la sua capacità di fondere elementi di musica jazz ed elettronica, e proprio per questa ragione è considerato uno dei principali pionieri e protagonisti dell'evoluzione di questo genere musicale. Nel corso della sua carriera, durata quasi sessant'anni, ha creato tra le altre cose alcune colonne sonore memorabili. Oltre al già citato film di Ridley Scott, aveva curato le musiche di Alexander, Missing - Scomparso, Il Bounty e soprattutto Momenti di gloria, che gli valse anche un Oscar e che vendette talmente tanto da diventare disco di platino. Recentemente aveva collaborato con NASA ed ESA per tre progetti musicali: