Prime Video, tutte le novità in arrivo a maggio 2022

L'iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson è tornata con una nuova stagione della sua rivoluzionaria serie di sketch, con nuovi e divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, con gag satiriche con la comicità spassosa, tagliente e coraggiosa tipica dei Kids.

Presentato per la prima volta nel 1989, l'originale The Kids in the Hall, nominato agli Emmy, è una commedia alternativa che ha sviluppato una fanbase di irriducibili e ancora influenza innumerevoli comici e artisti. Questa nuova stagione in otto episodi segna il ritorno dei Kids. Le guest star della stagione includono Paul Bellini, Pete Davidson, Catherine O'Hara, Kenan Thompson, Brandon Ash-Mohammed, Will Forte, Catherine Reitman, Samantha Bee, Fred Armisen, Paul Sun-Hyung Lee, Jay Baruchel, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Mark Hamill e Colin Mochrie. The Kids in the Hall è prodotto dalla Broadway Video di Lorne Michaels e dalla società di produzione canadese Project 10. The Kids in the Hall è creato, scritto e prodotto da Foley, McCulloch, McDonald, McKinney e Thompson.